Haber alamadığı komşusunun öldüğünü sandı

Sultangazi'de 'öldü' diye ihbar edilen yaşlı adam felç geçirmiş halde yatarken bulundu

İSTANBUL - Sultangazi'de kapıyı açmayan komşusunun öldüğünden şüphelenen vatandaş, polise ihbarda bulundu. İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, yaşlı adamı yerde hareketsiz yatar halde buldu. Kısmi felç geçirdiği belirlenen yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Rahmi Kırtıl (69), hastalığı gerekçesiyle ertesi gün doktora gitmek için komşusuyla sözleşti. Sabah saatlerinde Kırtıl'ı hastaneye götürmek için telefonla arayan komşusu telefonun kapalı olması üzerine eve gitti. Rahmi Kurtıl'ın kapıyı açmaması üzerine öldüğünden şüphelenen komşu polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açıp içeri giremediği için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Rahmi Kırtıl'ın evine girildi.

Kısmı felç geçirmiş halde bulundu

Kapının açılmasıyla eve giren sağlık ekipleri yaşlı adamı yerde hareketsiz yatar halde buldu. Yaşlı adama ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Rahmi Kırtıl'ın kısmi felç geçirdiğini tespit etti. Sağlık ekiplerince sedye yardımıyla evden alınan Kırtıl, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın geçirdiği felç sonrası sağlık durumu ise belirsizliğini koruyor.