HABER ALAMADIĞI OTİZMLİ OĞLU İLE AYRILDIĞI EŞİNİ ARIYOR - Son Dakika
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HABER ALAMADIĞI OTİZMLİ OĞLU İLE AYRILDIĞI EŞİNİ ARIYOR

23.03.2022 10:48

ANTALYA'da Hüseyin Elverdi (44), otizmli oğlu Cihangir Pars Elverdi (7) ve ayrıldığı eşi Derya Kocabıyık'dan (40) haber alamadığını belirterek, polise başvurdu.

ANTALYA'da Hüseyin Elverdi (44), otizmli oğlu Cihangir Pars Elverdi (7) ve ayrıldığı eşi Derya Kocabıyık'dan (40) haber alamadığını belirterek, polise başvurdu.

Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde Oğlu Cihangir Pars Elverdi ile birlikte oturan Derya Kocabıyık, 15 Mart günü 07 ABH 892 plakalı otomobiliyle ortadan kayboldu. Eski eşi Hüseyin Elverdi, oğlu ve eşine ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Oğlu Cihangir Pars ile ayrıldığı eşinin başına bir şey gelmiş olabileceğini belirten Hüseyin Elverdi, otizmli oğlunu görmek için gittiği evde kimse olmadığını söyledi. Hüseyin Elverdi, Kapıyı defalarca çaldım açan olmadı. Daha sonra arabaya binip, evden ayrıldıklarını öğrendim. Defalarca aramama rağmen kendilerine ulaşamadım. Üstelik telefonları da kapalı. Oğlum özel ilgiye muhtaç bir çocuk. Yanında annesi var ama ne durumda olduklarını bilmiyorum. Hayatlarından endişe ediyorum diye konuştu. İhbarın ardından harekete geçen polis, Cihangir Pars Elverdi ile annesi Derya Kocabıyık'ı bulmak için çalışma başlattı.

HABER ALAMADIĞI OTİZMLİ OĞLU İLE AYRILDIĞI EŞİNİ ARIYOR
HABER ALAMADIĞI OTİZMLİ OĞLU İLE AYRILDIĞI EŞİNİ ARIYOR
HABER ALAMADIĞI OTİZMLİ OĞLU İLE AYRILDIĞI EŞİNİ ARIYOR

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Muratpaşa, Cihangir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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