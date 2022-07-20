Haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı (2) - Son Dakika
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Haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı (2)

20.07.2022 14:15
Haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı (2)

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan 2 çocuktan 1'inin cesedine ulaşıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan 2 çocuktan 1'inin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, 18 Temmuz'da Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ile Hakkı B'den (11) haber alamayan ailelerinin 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarda, Hakkı B'nin cenazesine sulama kanalında ulaşıldı.

Ekipler, kayıp olan Rafet E'yi bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Olay

Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. ile Hakkı B'den haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezine 18 temmuzda kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.

Bir tanığın, çocukları son olarak, mahalleden geçen sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesi üzerine, arama kurtarma ekipleri arama çalışmalarına bu bölgede başlayarak kanalın akış yönü olan Baklan ilçesindeki tali uzantılarında da yoğunlaştırmıştı.

Çalışmalara Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık ile vatandaşlar da katılmıştı.

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Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu 14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için arama çalışması sulama kanalında yoğunlaştı 14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için arama çalışması sulama kanalında yoğunlaştı
Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Kıralan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı (2) - Son Dakika
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