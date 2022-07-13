Haber alınamayan 23 yaşındaki genç, polis ekipleri tarafından bulundu - Son Dakika
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Haber alınamayan 23 yaşındaki genç, polis ekipleri tarafından bulundu

13.07.2022 14:49
Haber alınamayan 23 yaşındaki genç, polis ekipleri tarafından bulundu

Antalya'dan mahkemeye katılmak için annesiyle birlikte İzmir'e gidip kendisinden yaklaşık 10 gün haber alınamayan genç, polis ekipleri tarafından bulunup ailesine teslim edildi.

Antalya'dan mahkemeye katılmak için annesiyle birlikte İzmir'e gidip kendisinden yaklaşık 10 gün haber alınamayan genç, polis ekipleri tarafından bulunup ailesine teslim edildi.

Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde yaşayan Davut Can Ava (23), annesiyle birlikte İzmir'de akrabalarının katıldığı bir mahkemeye katılmak için 3 Temmuz Pazar günü yola çıktı. İzmir'deki mahkeme öncesi iddiaya göre annesine telkinde bulunan kişi ya da kişilere sinirlenen Ava, adliyenin önünden ayrılıp kayıplara karıştı. Aile, oğluna ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Son olarak İzmir sokaklarında görülen gencin yanına giden bir kişi, polise durumu bildirdi. Aileye durumun bildirilmesi sonrası akrabaları tarafından Antalya'ya gönderilmek üzere otobüse bindirilen genci babası Necati Ava otobüs terminalinde beklemeye başladı. Otobüs, Antalya terminaline geldiğinde ise oğlunun inmediğini gören baba, ikinci bir şok yaşadı.

İzmir otogarında bulundu

Yapılan haber sonrası harekete geçen polis ekipleri, Davut Can Ava'yı İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde buldu. Gencin ailesinin aranmasının ardından, İzmir'e hareket eden baba Necati Ava, oğlunu ekiplerden teslim alıp Antalya'ya getirdi. Baba Necati Ava, "Çok şükür oğluma kavuştum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, İzmir, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haber alınamayan 23 yaşındaki genç, polis ekipleri tarafından bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haber alınamayan 23 yaşındaki genç, polis ekipleri tarafından bulundu - Son Dakika
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