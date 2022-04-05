Haber alınamayan 73 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yakınları tarafından haber alınmayan yaşlı adam, ekiplerce evinde ölü olarak bulundu.

Uşak'ta Banaz ilçesinde ikamet eden Seyit Durmuş'tan (73) yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları üzerine yaşlı adamın Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bulunan evine polis ekipleri gitti. Çalınan kapının açılmaması üzere çilingir yardımıyla girilen evde yaşlı adam yerde ölü halde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yaşlı adamın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK