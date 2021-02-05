Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

05.02.2021 23:57

KIRIKKALE'de yakınlarının haber alamadığı İlyas Karafilik (63), evinde ölü bulundu.

KIRIKKALE'de yakınlarının haber alamadığı İlyas Karafilik (63), evinde ölü bulundu.

Kent merkezi Gürler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda yalnız yaşayan İlyas Karafilik'ten gün boyunca haber alamayan yakınları, telaşlanarak akşam saatlerinde Karafilik'in evine gitti. Kapıyı kırıp eve giren yakınları, yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını görerek sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Karafilik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu ve Karafilik'in komşularından bilgi aldı.Cenazesi Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırılan Karafilik'in, ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.


Kaynak: DHA
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