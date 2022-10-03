Haber alınamayan babaanne ile torununa saatler sonra ulaşıldı - Son Dakika
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Haber alınamayan babaanne ile torununa saatler sonra ulaşıldı

03.10.2022 11:53
Haber alınamayan babaanne ile torununa saatler sonra ulaşıldı

Malatya'da kendilerinden haber alınamayan 87 yaşındaki kadın ile torunu saatler sonra bitkin halde bulundu.

Malatya'da kendilerinden haber alınamayan 87 yaşındaki kadın ile torunu saatler sonra bitkin halde bulundu.

Yeşilyurt ilçesi Topraktepe Mahallesi'nde ikamet eden Makbule Karabulut ile şizofreni hastası torunu İbrahim Karabulut'tan (22) dün gece 20.00'den sonra haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, AFAD ekipleri ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda Suluköy Mahallesi mevkiinde 02.30 sıralarında İbrahim Karabulut'a, sabah 10.00 sıralarında ise yaşlı kadına ulaştı. Yorgun ve bitkin halde bulunan yaşlı kadın ile torunu, sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede müşahede altına alınan babaanne ile torununun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İbrahim Karabulut'un bir ay önce tedavi gördüğü Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden babası tarafından alınarak Yeşilyurt'a getirildiği bildirildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haber alınamayan babaanne ile torununa saatler sonra ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haber alınamayan babaanne ile torununa saatler sonra ulaşıldı - Son Dakika
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