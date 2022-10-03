Haber alınamayan babaanne ve torununa saatler sonra ulaşıldı

MALATYA - Malatya'da kendilerinden haber alınamayan 87 yaşındaki yaşlı kadın ile torunu saatler sonra bitkin halde bulundu.

Yeşilyurt ilçesi Topraktepe Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Makbule Karabulut ile 22 yaşındaki şizofreni hastası İbrahim Karabulut'tan dün gece 20.00'dan sonra haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri AFAD ekipleri ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda Suluköy Mahallesi mevkiinde gece 02.30 sıralarında İbrahim Karabulut'a sabah 10.00 sıralarında ise yaşlı kadına ulaştı. Yorgun ve bitkin halde bulunan Makbule Karabulut ile torunu sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede müşahede altına alınan babaanne ile torununun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İbrahim Karabulut'un bir ay önce tedavi gördüğü Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden babası tarafından alınarak Yeşilyurt'a getirildiği bildirildi.