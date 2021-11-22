Üye Girişi
Haber alınamayan Çinli tenisçi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileriyle görüştü - Son Dakika

Haber alınamayan Çinli tenisçi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileriyle görüştü

22.11.2021 06:25
Haber alınamayan Çinli tenisçi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileriyle görüştü

Çin'in eski Başbakan Yardımcısı Cang Goali'nin cinsel tacizine uğradığını öne sürdüğü 2 Kasım'daki sosyal medya paylaşımının ardından uzun süre kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng Şuai, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yetkilileri ile çevrim içi görüştü.

Çin'in eski Başbakan Yardımcısı Cang Goali'nin cinsel tacizine uğradığını öne sürdüğü 2 Kasım'daki sosyal medya paylaşımının ardından uzun süre kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng Şuai, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yetkilileri ile çevrim içi görüştü.

Komite yaptığı açıklamada, Pıng'ın, dün akşam saatlerinde IOC Başkanı Thomas Bach, Sporcular Komitesi Başkanı Emma Terho ve Komite üyesi, eski Çin Tenis Birliği Başkan Yardımcısı Ling Liwei ile yarım saat süren görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Açıklamada, Pıng'ın, Pekin'den katıldığı görüşmede, IOC yetkililerine durumuyla ilgilendikleri için teşekkür ettiği belirtilerek "güvende ve iyi olduğunu, Pekin'deki evinde dinlendiğini, bu dönemde özel hayatına saygı gösterilmesini istediğini, bu yüzden arkadaşları ve ailesiyle vakit geçirdiğini" söylediği aktarıldı.

Komite Başkanı Bach'ın Pıng'a 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için Pekin'e geldiğinde akşam yemeğinde buluşmayı teklif ettiğinin ifade edildiği açıklamada "tenisçinin memnuniyetle kabul ettiği" kaydedildi.

Komite'de sporcuları temsil eden Fin kadın buz hokeyi oyuncusu Emma Terho da Pıng'ın görüşmede rahat göründüğünü aktararak "Ona desteğimizin arkasında olduğunu ve istediği zaman bizle görüşebileceğini söyledim. O da minnettarlığını dile getirdi." ifadelerini kullandı.

Çin medyası, dün, paylaşımından son 19 gündür haber alınmayan Pıng'ın Pekin'deki bir gençlik turnuvasında konuk olarak yer aldığı görüntüleri yayımlamıştı.

35 yaşındaki kadın tenisçi, 2 Kasım'da Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı paylaşımda, 2013-2018 döneminde Çin'de Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen Cang tarafından cinsel ilişkiye zorlandığı iddiasında bulunmuştu. Paylaşım, internetin devlet kontrolünde olduğu ülkede dakikalar içinde kaldırılmasına rağmen Çinli tenisçinin birkaç hayranı tarafından fotoğraflanarak yayılmıştı.

Çin devlet kanalı CGTN, paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng'ın kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımlamıştı. Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon'a yollanan mektupta, "Cinsel tacize uğradığım yönünde çıkan iddialar doğru değil. Kayıp veya güvenliğin olmadığı bir yerde değilim. Evimde dinleniyorum ve her şey yolunda. Beni önemsediğiniz için teşekkürler." ifadelerine yer verilmişti.

Güvende olmadığına ilişkin şüpheler artmıştı

Mektuba rağmen Pıng'ın tacize uğradığını iddialarını paylaştığı 2 Kasım'dan beri kimseyle görüşmemesi veya sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması, uluslararası tenis camiasında Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheleri artırmıştı.

WTA, iddiaların şeffaf şekilde soruşturulmasını talep ederken Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ise kınama mesajı yayımlamıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 4 Şubat 2022'de başlayacak Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde Pıng'ın durumuna ilişkin dile getirilen endişeler karşısında sessiz kaldığı için eleştirilmişti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakan, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haber alınamayan Çinli tenisçi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileriyle görüştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi 21:40 İşçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak 20:34 Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak 36 yaşındaki adamla evlenen 82 yaşındaki kadın: Cinsel hayatımız çok iyi gidiyor 18:52 36 yaşındaki adamla evlenen 82 yaşındaki kadın: Cinsel hayatımız çok iyi gidiyor
17:55 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı İki ülkenin uzay aracı karşı karşıya geldi 16:59 İki ülkenin uzay aracı karşı karşıya geldi U19 Ligi'nde Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı 16:50 U19 Ligi'nde Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor 15:01 Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı! Fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı 13:41 Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı! Fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı

Son Dakika Haberleri
23:40 Son dakika spor dünyasında yaşanan gelişmeler
23:30 Köprüden kendini 50 metre boşluğa bırakan genç kadın yaşamını yitirdi
23:30 Galibiyet golü sonrası GS TV spikerleri masayı yumrukladı: Aman yarabbim
23:24 Görenler gözlerine inanamadı! Suudi Arabistan'a kar yağdı
23:10 Attığı gol iptal olan Diagne, sinirlerine hakim olamadı: Aynısını Rizespor maçında verdiniz
23:09 Cesedi bulunan yaşlı adamın kesik başı aranıyor
23:03 Galatasaray'ın koreografisine Volkan Demirel'den gönderme: Sahadaki Koreliyi unuttular
22:35 Performansıyla taraftarı mutlu eden Mesut Özil'den açıklama: Fenerbahçe'mle büyüdüm
22:21 Galatasaray, Fenerbahçe'yi evinde 8 yıldır yenemiyor
22:06 Burak Elmas eleştiriye başlayınca yayıncı kuruluş canlı yayını kesti
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Fenerbahçe'den Squid Game koreografisine ağır cevap geldi Fenerbahçe'den Squid Game koreografisine ağır cevap geldi         
21:27
Çöplükte çanta içinde cenin bulundu Çöplükte çanta içinde cenin bulundu         
18:53
50 bin arının arasına maskesiz ve kıyafetsiz giriyor 50 bin arının arasına maskesiz ve kıyafetsiz giriyor         
17:55
Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu         
17:52
Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır         
16:52
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi         
15:41
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonuluyorlardı! 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonuluyorlardı! 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi         
12:52
Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül         
11:49
Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti         
10:30
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak         
10:28
Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu         
10:27
Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor         
09:17
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
09:15
Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı         
09:12
Genç hemşirenin korkunç sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğrayıp öldürüldü Genç hemşirenin korkunç sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğrayıp öldürüldü         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 06:32:05. #1.11#
SON DAKİKA: Haber alınamayan Çinli tenisçi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileriyle görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement