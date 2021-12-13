Haber alınamayan emekli albay ölü olarak bulundu - Son Dakika

Takip ettiği genç kızı asansörde yakalayan sapık, tecavüze kalkıştı! O anlar kamerada

Balçova ilçesi İnciraltı Balıkçı Barınağı'nda bugün saat 15.00 sıralarındameydana gelen olayda, denizde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören balıkçılar, durumu polis ve sağlık 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen deniz polisi, cesedi kıyıya çıkardı.

CESEDİN EMEKLİ ALBAYA AİT OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Hava Kuvvetleri'nden emekli Albay Doğan Perk'e ait olduğu belirlendi. Perk'in cesedi savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İNTİHAR NOTU BIRAKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Doğan Perk'in evine intihar notu bıraktığı iddia edilirken, kendisinden bir süredir haber alınmadığı için yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu ögrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.