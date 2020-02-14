Haber alınamayan gurbetçi vatandaş evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Haber alınamayan gurbetçi vatandaş evinde ölü bulundu - Son Dakika

Haber alınamayan gurbetçi vatandaş evinde ölü bulundu

6 saat önce

Sivas'ta akrabalarının kendisinden haber alamadığı gurbetçi vatandaş komşuları tarafından evinde bulundu.

Haber alınamayan gurbetçi vatandaş evinde ölü bulundu, System.String[]

Sivas'ta akrabalarının kendisinden haber alamadığı gurbetçi vatandaş komşuları tarafından evinde bulundu.


Edinilen bilgilere göre olay, Mehmetpaşa Mahallesi İhramcızade Sokak'ta bulunan Işık Apartmanı'nın 2.katında meydana geldi. Geçtiğimiz gün yurt dışından Sivas'a gelen 72 yaşındaki Emin T.'den haber alamayan yakınları durumu komşularına bildirdi. Evin anahtarının bulunduğu komşular, kapıyı açarak eve girdi. Yaşlı adam komşuları tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle yere yığılmış halde bulundu. Yaşlı adamın komşuları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Emin T.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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