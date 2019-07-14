Son Dakika Haberleri: Haber alınamayan kadın çoban, evine geri dönerken bulundu
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Haber alınamayan kadın çoban, evine geri dönerken bulundu

13 saat önce

Denizli'nin Baklan ilçesinde kendisinden haber alınamayıp dağlık alanda arama çalışması başlatılan kadın, evine geri döndüğü sırada bulundu.

Haber alınamayan kadın çoban, evine geri dönerken bulundu, System.String[]
Denizli'nin Baklan ilçesinde kendisinden haber alınamayıp dağlık alanda arama çalışması başlatılan kadın, evine geri döndüğü sırada bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Baklan ilçesi Çakırlar mevkisinde dağlık alanda eşiyle birlikte çobanlık yapan Musa Çelik, yaşadıkları çadıra geldiğinde eşi Huriye Çelik'in (45) olmadığını gördü. Bir süre bekleyen Çelik, eşinin gelmemesi üzerine eşini çadıra yakın bölgelerde aramaya başladı. Arama çabaları sonuçsuz kalan adam, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli Dağ Arama Kurtarma Ekibi (DAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri sevk edildi. Geçtiğimiz gün gece saatlerinde ara verilen sarp arazideki çalışmalar bugün sabah erken saatlerde tekrar başladı.

Bugün akşam saatlerine kadar devam eden arama çalışmasında Çelik, dağlık alanda evine dönerken ekipler tarafından bulundu.

Huriye Çelik'in daha önce de aynı şekilde kaybolduğu ve ardından bulunduğu ileri sürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - DENİZLİ
Denizli, Huriye, Baklan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:54 Kaynak: İHA
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