Haber alınamayan kadın evinde baygın bulundu - Son Dakika

Haber alınamayan kadın evinde baygın bulundu

Oğlunu telefonla arayarak iyi olmadığını söyleyen kadın, evinde baygın bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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