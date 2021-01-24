Haber alınamayan kadın için polis alarma geçti - Son Dakika

Haber alınamayan kadın için polis alarma geçti

Haber alınamayan kadın için polis alarma geçti
Son Güncelleme: 24.01.2021 12:02

ANTALYA'da kendisininden haber alınamayan Zeynep T. için polis ve itfaiyeyi alarma geçti.

ANTALYA'da kendisininden haber alınamayan Zeynep T. için polis ve itfaiyeyi alarma geçti. Kadının oturduğu daireye itfaiye merdiveniyle balkondan giren polis, Zeynep T.'nin evde olmadığını belirledi.

Olay, saat 23.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 94 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Bir süredir Zeynep T.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Zeynep T.'nin 2'nci kattaki dairesine çıkan polis, kapıyı açan olmayınca itfaiye ekibinden yardım istedi. Kısa sürede adrese gelen ekipler itfaiye aracının merdiveniyle daireye balkon kapısından girdi. Yapılan aramada, Zeynep T.'nin evde olmadığı belirlendi. Aramanın sonuçsuz kalmasıyla polis ve itfaiye ekipleri normale döndü.


Kaynak: DHA

İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haber alınamayan kadın için polis alarma geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haber alınamayan kadın için polis alarma geçti - Son Dakika
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