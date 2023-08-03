Haber alınamayan kadının cesedi çürümüş halde bulundu - Son Dakika
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Haber alınamayan kadının cesedi çürümüş halde bulundu

03.08.2023 14:34

Şanlıurfa'da üç aydır haber alınamayan kadının cesedi çürümeye yüz tutmuş halde iple evinin tavanına asılı halde bulundu. Ev sahibi korkunç bir manzara ile karşılaştı ve durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede kadının uzun süre asılı kaldığı ve bedeninin çürümeye yüz tuttuğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Haber alınamayan kadının cesedi çürümüş halde bulunduİçeri giren ev sahibi korkunç manzara ile karşılaştı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da üç aydır haber alınamayan kadının cesedi çürümeye yüz tutmuş halde iple evinin tavanına asılı halde bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Beykapısı Mahallesindeki tek katlı tarihi bir Urfa evinde yaşandı. İddiaya göre ev sahibi son olarak 3 ay önce görüştüğü ve tek başına yaşayan kiracısı Ebru Ö.'ye ulaşamayınca yedek anahtarla eve girip kontrol etti.Çürümüş cesetle karşılaştıİçeri giren ev sahibi korkunç bir manzara ile karşılaştı. Kadının çürümeye yüz tutmuş cesedini tavana iple asılı halde bulan şahıs, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak şerit çekti.Uzun süre asılı kaldığı belirlendiYapılan ilk incelemede kadının uzun süre iple asılı kaldığı ve bedeninin çürümeye yüz tuttuğu belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(AHK- Şİ-SD-

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haber alınamayan kadının cesedi çürümüş halde bulundu - Son Dakika


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