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Haber alınamayan öğretmen evinde baygın halde bulundu - Son Dakika

Haber alınamayan öğretmen evinde baygın halde bulundu

16.02.2022 19:06

Haber alınamayan öğretmen evinde baygın halde bulunduZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde arkadaşlarının kendisinden haber alamadığı öğretmenin evine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdi.

Haber alınamayan öğretmen evinde baygın halde bulundu

ZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde arkadaşlarının kendisinden haber alamadığı öğretmenin evine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdi. 32 yaşındaki öğretmen evde baygın halde bulundu.

Olay sabah saatlerinde Bağlık Mahallesi Tacettin Halatçı Sokak üzerinde bulunan Hükumet Konağı'nın karşısındaki bir binanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre 32 yaşındaki V.D. sabah okula gelmeyince öğretmen arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Eve gittiklerinde kapı açılmayınca polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hayatından endişe duyulan öğretmene ulaşmak için kapıyı kırıp içeri girmek zorunda kaldı. İçeride baygın halde bulunan ortaokul öğretmenine sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu ve hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Haber alınamayan öğretmen evinde baygın halde bulundu
Haber alınamayan öğretmen evinde baygın halde bulundu
Haber alınamayan öğretmen evinde baygın halde bulundu

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Zonguldak, Öğretmen, İtfaiye, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haber alınamayan öğretmen evinde baygın halde bulundu - Son Dakika


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