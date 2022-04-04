Haber alınamayan rehber evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Haber alınamayan rehber evinde ölü bulundu

04.04.2022 21:25
Haber alınamayan rehber evinde ölü bulundu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Kavaklıönü Mahallesi 637. Sokaktaki ikametinde yaşayan ve Kapadokya bölgesinde rehberlik yapan İbrahim Elalan evinde ölü bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Kavaklıönü Mahallesi 637. Sokaktaki ikametinde yaşayan ve Kapadokya bölgesinde rehberlik yapan İbrahim Elalan evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işe giden Z.E eşinden uzun süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen Z. E. eve geldiğinde eşinin hareketsiz olarak yattığını gördü.

Durumu 122 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İbrahim Elalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi soncu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Elalan'ın cansız bedeni daha sonra Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR

YORUMLAR
500
Kudüs'te Çatışma Kudüs'te Çatışma Ekipler kayıp olan 52 yaşındaki adamı arıyor Ekipler kayıp olan 52 yaşındaki adamı arıyor

Kapadokya, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haber alınamayan rehber evinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
21:13 İBB'nin zam talebinin reddedilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama: Kamu yararına aykırı
21:12 Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
20:55 Adalet Bakanlığı, HDP'li Gergerlioğlu'nun "Hükümlü hastaneye götürülmedi" iddialarını yalanladı
20:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'in feshi halkın iradesine bir darbedir
20:23 Selin Ciğerci konvoy açıklaması: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks
20:16 Koronavirüs nedeniyle 40 kişi vefat etti, 12 bin 647 yeni vaka tespit edildi
20:16 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı 1 milyon liralık tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı!
20:09 Almanya 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti! Rusya'dan cevap gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 21:35:06. #1.13#
SON DAKİKA: Haber alınamayan rehber evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement