Haber alınamayan şahıs ekipler tarafından kurtarıldı! Son çare camı kırarak eve girdiler - Son Dakika

İlçeye bağlı Yeni Mahalle Havuzbaşı Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre psikolojik sorunları olan ve kendisinden haber alınamayan M.Y.'nin yakınları ikametine geldi.

EVİN CAMINI KIRARAK GİRDİLER

Kapıların ve pencerelerin kapalı olduğunu gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İP GEÇİRİRKEN YAKALADILAR

İtfaiye ekipleri zemin katta bulunan evin camını kırarak içeri girdiklerinde M.Y.'nin intihar etmek için boynuna ip geçirmek üzere olduğunu gördü. Ekiplerin müdahalesi ile kurtarılan M.Y., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.