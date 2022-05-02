Haber alınamayan şahıs gölette ölü bulundu - Son Dakika
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Haber alınamayan şahıs gölette ölü bulundu

02.05.2022 20:46
Haber alınamayan şahıs gölette ölü bulundu

Malatya'da bir süredir kayıp olarak aranan şahıs gölette ölü bulundu.

Malatya'da bir süredir kayıp olarak aranan şahıs gölette ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Hekimhan ilçesinde meydana gelen olayda kendinden dünden beri haber alınamayan 46 yaşındaki Hasan Mecit'e ulaşmak için çalışma başlatıldı. Şahsın son olarak görüldüğü yer olarak belirlenen Karadere göleti mevkiinde çalışmaları yoğunlaştıran jandarma ekipleri şahsı gölette içerisinde ölü olarak buldu. Hasan Mecit'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Hekimhan, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haber alınamayan şahıs gölette ölü bulundu - Son Dakika


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