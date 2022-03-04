Haber alınamayan yaşlı çiftten kötü haber - Son Dakika
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Haber alınamayan yaşlı çiftten kötü haber

04.03.2022 00:27
Haber alınamayan yaşlı çiftten kötü haber

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kendilerinden haber alınamayan yaşlı çiftten kötü haber geldi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kendilerinden haber alınamayan yaşlı çiftten kötü haber geldi. Evde yaşayan 73 yaşındaki Hasan Kavasoğlu'nun cenazesi bulunurken, 63 yaşındaki eşi Necibe Kavasoğlu ise bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Çömlekçi Mahallesi'nde yaşayan Hasan-Necibe Kavasoğlu çiftinden haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınlarının eve girmesi sonucunda Hasan Kavasoğlu'nun cansız bedeni evde bulundu. Eşi Necibe Kavasoğlu ise bilinci kapalı olarak 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 ekibi gelirken, yaşlı çiftin soba zehirlenmesi sonucu fenalaştığı, Hasan Kavasoğlu'nun ise bu nedenle hayatını kaybettiği iddia edildi. Merhum Kavasoğlu, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Necibe Kavasoğlu ise Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavasoğlu'nun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Haber alınamayan yaşlı çiftten kötü haber
Haber alınamayan yaşlı çiftten kötü haber

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Balıkesir, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haber alınamayan yaşlı çiftten kötü haber - Son Dakika


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