Haber alınamayan yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Haber alınamayan yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi

KAYSERİ - Kayseri'de yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak üzerindeki bir apartmanın 3. katında yalnız yaşayan Emine K.'den haber alamayan yakınları ikametine gitti. İkamet kapısının kilitli olduğunu gören yaşlı kadının yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Emine K.'nin evine balkondan girerek ikameti kontrol etti fakat yaşlı kadının evde olmadığı anlaşıldı.

Polis ekipleri haber alınamayan yaşlı kadının bulunması için çalışma başlattı.