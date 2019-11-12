Son Dakika Haberleri: Haber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktı
Son Dakika Güncel Haber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktı

Haber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktı

7 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, haber alınamaması üzerine yakınları ve komşuları tarafından polis ekiplerinden bulunması için yardım istenen 71 yaşındaki kadının, ev gezmesine gittiği öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, haber alınamaması üzerine yakınları ve komşuları tarafından polis ekiplerinden bulunması için yardım istenen 71 yaşındaki kadının, ev gezmesine gittiği öğrenildi.

Yiğitler Mahallesi'nde yaşayan Fethiye Vatansever'den uzun süre haber alamayan yakınları ve komşuları, durumu polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Sokağa gelen ekiplerin eve girmeye çalıştıkları sırada Fethiye Vatansever geldi.

Sokak sakinlerinden Muhammet Uzun, AA muhabirine, komşularının, Fethiye Vatansever'den uzun süre haber alamayınca kedisine haber verdiklerini belirterek, "Ben de geldim baktım, kapıyı çaldım ve ses çıkmayınca polis ekiplerine haber verdim. Ekipler burada çalışmalarını sürdürürken Fethiye teyze geldi. Uzak bir komşusuna gezmeye gitmiş, oradan çıktı geldi." dedi.

Haber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktı

Fethiye, Manisa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:11 Kaynak: AA
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