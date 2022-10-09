Avustralyalı İş Liderleri Çin Pazarı ve Ekonomisi Konusunda İyimserliğini Koruyor - Son Dakika
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Avustralyalı İş Liderleri Çin Pazarı ve Ekonomisi Konusunda İyimserliğini Koruyor

09.10.2022 17:32
Avustralyalı İş Liderleri Çin Pazarı ve Ekonomisi Konusunda İyimserliğini Koruyor

HABER: Avustralyalı iş liderleri Çin pazarı ve ekonomisi konusunda iyimserliğini koruyorÇEKİM LİSTESİ: 1. Avustralya Çin İş Konseyi'nin Networking Günü'nden çeşitli görüntüler 3. Avustralya Çin İş Konseyi'nin Networking Günü'nden çeşitli görüntüler5.

HABER: Avustralyalı iş liderleri Çin pazarı ve ekonomisi konusunda iyimserliğini koruyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Avustralya Çin İş Konseyi'nin Networking Günü'nden çeşitli görüntüler

3. Avustralya Çin İş Konseyi'nin Networking Günü'nden çeşitli görüntüler

5. Avustralya Çin İş Konseyi'nin Networking Günü'nden çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Avustralyalı iş liderleri Avustralya'nın Çin ile ticari ilişkilerinin çok önemli olduğunu ve Çin'de ekonomik konuşların güçlü olduğunu söylediler.

SES 1 (İngilizce): ANDREW ROBB, Avustralya Federal Ticaret ve Yatırım Eski Bakanı:

"(Çin'de) temelde yatan ekonomik koşular yeterince güçlü. Bazı uzmanlardan duyduğumuz şeyler cesaret verici. Çünkü son 20 yıla baktığımızda Çin'deki büyümenin dünyada büyümeye yön verdiğini görüyoruz ve bunun karşılığında biz de çok mutluyuz."

Eski bakan, 2015'te Çin-Avustralya Serbest Bölge Anlaşmasını Avustralya hükümeti adına imzalamıştı.

Robb, anlaşmanın o yılın Aralık ayında yürürlüğe girmesinden bu yana iki ülke arasındaki ticaretin önemli ölçüde arttığını kaydetti.

Treasury Wine Estates CEO'su Tim Ford ise, Çin'in şirketi için büyük bir pazar olduğunu ve bu yılın başında Çin'in Ningxia bölgesinde üretilen üzümlerle şarap yapmaya başladığını söyledi.

SES 2 (İngilizce): TIM FORD, Treasury Wine Estates CEO'su:

"Bizim rolümüz, Avustralyalı ile Çinli işletmeler arasında sahip olduğumuz ilişkileri inşa etmeyi ve geliştirmeyi sürdürmek. Çin'de şarap endüstrisiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Bu yıl Çin ile Avustralya arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıldönümü.

Çin ile Avustralya'nın birlikte çalışmasının her iki ülkenin de refahını artıracağın söyleyen Ford, önümüzdeki 50 yılın da harika olacağını sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kanberra'dan bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Ford, Güncel, Son Dakika

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