Avustralyalı Sosyolog: Çin'in Büyümesi Küreselleşmenin Ayrılmaz Bir Parçası - Son Dakika
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Avustralyalı Sosyolog: Çin'in Büyümesi Küreselleşmenin Ayrılmaz Bir Parçası

08.10.2022 16:32
Avustralyalı Sosyolog: Çin'in Büyümesi Küreselleşmenin Ayrılmaz Bir Parçası

HABER: Avustralyalı sosyolog: Çin'in büyümesi küreselleşmenin ayrılmaz bir parçasıÇEKİM LİSTESİ: 1. David Goodman'in ofisinde çalışırken çeşitli görüntüleri3.

HABER: Avustralyalı sosyolog: Çin'in büyümesi küreselleşmenin ayrılmaz bir parçası

ÇEKİM LİSTESİ:

1. David Goodman'in ofisinde çalışırken çeşitli görüntüleri

3. Çin'in kalkınma başarılarının çeşitli görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

Ünlü sinolojist ve sosyolog profesör David Goodman için, derin bir geçmişe sahip ve hızlı bir modernleşmeden geçen bir ülke olan Çin, hem araştırmaları hem de yaşamı için sürekli bir ilham kaynağı olmuştur.

Son 40 yılda Çin'deki hayatını ve çalışmalarını anımsayan Goodman, ülke genelinde büyük bir çeşitliliği devam ettiren Çin halkının güçlü bir birlik duygusuna sahip olduğunu söyledi.

SES 1 (İngilizce): DAVİD GOODMAN, Sidney Üniversitesi Çin Araştırmaları Merkezi Direktörü

"Çinli olma kavramının, tek ülke kavramının parça kavramına baskın çıktığı dünyada başka bir yer düşünemiyorum. Avrupa'nın birçok yerinde insanlar ayrı yaşamayı tercih eder."

Goodman, bu eşsiz dayanışmanın Çin'in ekonomik büyümesi için dinamik oluşturduğunu ve ülkenin kendine özgü kalkınma yoluna katkıda bulunduğunu düşünüyor.

SES 2 (İngilizce): DAVİD GOODMAN, Sidney Üniversitesi Çin Araştırmaları Merkezi Direktörü

"Çin'in büyümesi küreselleşmenin ayrılmaz bir parçası oldu. ve bu küreselleşmenin kesinlikle dünyadaki çoğu insanın yaşam standardı üzerinde olumlu bir etkisi oldu.

ABD çok etkili bir siyasi oyuncu. Ama sorun şu ki, Çin ekonomik olarak daha özgüvenli, politik olarak daha özgüvenli hale geldikçe, dünya masasında bir yer istiyor. ve Amerika bundan hoşlanmıyor. ve birçok Amerika müttefiki bundan hoşlanmıyor. Buna bakmanın daha makul bir yolu, 'İşte, elbette bu, dünyanın geri kalanından masada kendisine yer verilmesi için biraz ayarlama yapmasını talep eden bir ülke' demek olacaktır. Bu kaçınılmaz olarak gerçekleşmeli, aksi takdirde sadece açık bir çatışmaya yol açıyorsunuz ve bu kimsenin çıkarına değil."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sidney'den bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralyalı Sosyolog: Çin'in Büyümesi Küreselleşmenin Ayrılmaz Bir Parçası - Son Dakika

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