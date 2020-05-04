Haber Başlığı: Anıl Yıldırım'dan Yeni Albüm: "Son Sigaram" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haber Başlığı: Anıl Yıldırım'dan Yeni Albüm: 'Son Sigaram' - Son Dakika

Haber Başlığı: Anıl Yıldırım'dan Yeni Albüm: "Son Sigaram"

15 dakika önce

Anıl Yıldırım, yeni albümü "Son Sigaram" ile dinleyicileriyle buluştu. Son Sigaram albümü, tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Haber Başlığı: Anıl Yıldırım'dan Yeni Albüm:

2009 yılında rap müziğe başlayan ve 2016'da ilk albümü Temmuz'u paylaşan Anıl Yıldırım 2. albümünü ise 2017 yılında paylaştı.

Özellikle son yıllarda paylaştığı teklilerinden Son Sigaram ve bunun gibi birçok parçayla hatrı sayılır bir kitlenin dinlediği Anıl Yıldırım, uzun bir aradan sonra yeni bir albümle dinleyicilerinin karşısına çıkıyor.

Tüm dijital platformlarda yayınlanan 'Son Sigaram' albümünün alt yapılarından iki tanesi Cem Coşkun'a diğer alt yapılar ise kendisine ait. Ayrıca albümdeki parçaların sözleri Anıl Yıldırım tarafından yazılmış olup, mix & mastering ve albüm kapağı işleri de yine Anıl Yıldırım tarafından yapılmıştır.

2017 yılında O Ses Türkiye finalisti Emrah Güllü ile, "Giderim" adlı tekli bir çalışma yapan Yıldırım'a bu albümünde ise yine O Ses Türkiye yarışmacılarından Erdal Toprak "Leş Gibi Yalnızlık" ismini verdikleri parçada eşlik etti.

Anıl Yıldırım Kimdir:

1993 yılında dünyaya gelen Anıl Yıldırım Elazığ doğumludur. Yüksekokul eğitimini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Meslek Yüksekokulu'nda tamamlamıştır. Daha sonra Lisans'a tamamlamak için Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne geçiş yapmıştır. Eğitimine 4. sınıfta devam etmektedir. Bu güne kadar toplamda 5 albüm yapmıştır.

O Ses Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 08:24 Kaynak: Bültenler


Son Dakika

Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş! Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı Aşk 101'in güzeller güzeli Burcu öğretmeni, paylaşımlarıyla büyülüyor Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu? Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim 45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı 41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor         
08:37
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak         
08:26
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor         
08:14
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı         
07:59
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı         
07:55
Kabine, normalleşmeyi ve sınavları konuşacak; 20 yaş altına ise Erdoğan'dan izin yok Kabine, normalleşmeyi ve sınavları konuşacak; 20 yaş altına ise Erdoğan'dan izin yok         
07:40
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu         
00:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara "Pazartesi" uyarısı: Salgın bitmedi devam ediyor         
00:29
Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi         
00:00
Antalya Valisi'ne Antalya Valisi'ne "Yardım yapmıyorsunuz" diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı         
23:44
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı         
23:37
Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı         
23:16
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor         
23:16
Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi         
22:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşları uyardı: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşları uyardı: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım         
22:31
Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı erken okundu Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı erken okundu         
22:28
Tanzanya'dan dönen Türk vatandaşı, karantinada kaldığı yurtta pideyle iftar verdi Tanzanya'dan dönen Türk vatandaşı, karantinada kaldığı yurtta pideyle iftar verdi         
22:24
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi         
22:12
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları         
21:40
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için "korona takip uygulamasının" denemesine başlanıyor         
21:27
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:18
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı         
20:59
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi         
20:53
İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti         
20:34
Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti         
20:04
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler         
20:02
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi         
19:56
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı         
19:52
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu         
19:28
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2020 08:40:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Haber Başlığı: Anıl Yıldırım'dan Yeni Albüm: "Son Sigaram" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]