Uydular, küresel navigasyon uydu sisteminin performansını gerçek zamanlı olarak izlemek ve navigasyon güçlendirme ve uydular arası lazer iletişim testlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılacak.

Kırgız Cumhurbaşkanı Caparov'un Gözünden Çkp: Halkının Esenliği İçin Çabalayan ve Halk Tarafından Her Zaman Desteklenen Bir Siyasi Parti

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin, Denizden Fırlattığı Roketle Uzaya İki Uydu Gönderdi - Son Dakika

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