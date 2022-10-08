Çin, Denizden Fırlattığı Roketle Uzaya İki Uydu Gönderdi - Son Dakika
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Çin, Denizden Fırlattığı Roketle Uzaya İki Uydu Gönderdi

08.10.2022 15:23
Çin, Denizden Fırlattığı Roketle Uzaya İki Uydu Gönderdi

HABER: Çin, denizden fırlattığı roketle uzaya iki uydu gönderdiÇEKİM LİSTESİ: 1. Denizden fırlatılan roketin çeşitli görüntüleri 2. Fırlatma platformuHABERİN İÇERİĞİ: Çin, Cuma günü iki test uydusunu Sarı Deniz'deki bir fırlatma platformundan başarıyla uzaya gönderdi.

HABER: Çin, denizden fırlattığı roketle uzaya iki uydu gönderdi

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Denizden fırlatılan roketin çeşitli görüntüleri

2. Fırlatma platformu

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin, Cuma günü iki test uydusunu Sarı Deniz'deki bir fırlatma platformundan başarıyla uzaya gönderdi.

LEO uydu navigasyon geliştirme sistemine sahip test uyduları, Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roket tarafından havalandı ve planlanan yörüngeye başarıyla girdi.

Uydular, küresel navigasyon uydu sisteminin performansını gerçek zamanlı olarak izlemek ve navigasyon güçlendirme ve uydular arası lazer iletişim testlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılacak.

Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 441. uçuş görevi oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Yantai kentinden bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Denizden Fırlattığı Roketle Uzaya İki Uydu Gönderdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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