Çin'in Dinamik Sıfır-Kovid Politikası Pandemi ile Mücadelede Doğru Yaklaşım - Son Dakika
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Çin'in Dinamik Sıfır-Kovid Politikası Pandemi ile Mücadelede Doğru Yaklaşım

08.10.2022 16:02
Çin'in Dinamik Sıfır-Kovid Politikası Pandemi ile Mücadelede Doğru Yaklaşım

HABER: Çin'in dinamik sıfır-Kovid politikası pandemi ile mücadelede doğru yaklaşımÇEKİM LİSTESİ: SES (Türkçe): BÜLENT ERTUĞRUL, İstanbul Reyap Hastanesi UzmanıHABERİN İÇERİĞİ: İstanbul'da bulunan Reyap Hastanesi'nden bulaşıcı hastalıklar ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Bülent Ertuğrul,...

HABER: Çin'in dinamik sıfır-Kovid politikası pandemi ile mücadelede doğru yaklaşım

ÇEKİM LİSTESİ:

SES (Türkçe): BÜLENT ERTUĞRUL, İstanbul Reyap Hastanesi Uzmanı

HABERİN İÇERİĞİ:

İstanbul'da bulunan Reyap Hastanesi'nden bulaşıcı hastalıklar ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Bülent Ertuğrul, Çin'in insanları korumayı amaçlayan dinamik sıfır Kovid politikasının pandemiyle mücadelede doğru bir yaklaşım olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Ertuğrul, Çin'in pandemiyi tıbbi araştırmalar ve pandemi önleme tedbirleriyle yoluyla kontrol altına almak için büyük çaba gösterdiğine dikkat çekti.

SES (Türkçe): BÜLENT ERTUĞRUL, İstanbul Reyap Hastanesi Uzmanı:

"Çin hastalık yayıldıktan sonra ve birtakım önlemler gündeme geldiğinde bu konuda büyük çabalar harcadı. Biliyorsunuz ki, inaktive virüs aşısı da Çin'den hemen çıktı. Tıbbi literatürdeki yayınlara baktığımız zaman Çin'in açık ara önde olduğunu da görüyoruz birçok konuda. Bunların moleküler düzeyde araştırılmasından tutun da salgının seyri açısından. Kapitalist ülkelerin tam tersine. Biliyorsunuz kapitalist ülkelerde bugün artık Kovid-19 bir toplumsal sağlık sorunu değil, bireysel sağlık sorunu olarak algılanıp artık tüm kısıtlamalar bırakılmış durumda. ve insanlar buna bağlı olarak Kovid-19'a yakalanıyorlar, tedavi olmaya çalışıyorlar. Hatta yeni dalgalar yaşıyoruz ama Çin buna karşı sıfır-Kovid politikasını uzunca bir süre sürdürüp kendi insanını en azından, bu hastalıktan korumaya çalıştı. Bu konuda da bence o politikaları konusunda doğruydu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Bülent Ertuğrul, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Dinamik Sıfır-Kovid Politikası Pandemi ile Mücadelede Doğru Yaklaşım - Son Dakika

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