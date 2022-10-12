Çin'in Foshan Şehrinden Avrupa'ya Isıtma Cihazları İhracatı Arttı

HABER: Çin'in Foshan şehrinden Avrupa'ya ısıtma cihazları ihracatı arttı

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1. Isıtma cihazları üretim hattının çeşitli görüntüleri

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Elektrikli ısıtıcılar, elektrikli battaniyeler ve diğer ısıtma cihazları gibi Çin ısıtma ürünleri, son aylarda Avrupalı müşteriler arasında popülerlik kazanıyor.

Yurtdışında iyi satış yapan birçok ısıtma cihazı, "Çin'de ev aletlerinin merkezi" olarak bilinen Foshan şehrinin Shunde bölgesinde üretiliyor.

Guangzhou Gümrüğü'ne göre, 2022 yılının Haziran-Ağustos ayları arasında Foshan, AB ülkelerine bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 154,4 artışla 94 milyon yuandan (yaklaşık 13 milyon ABD doları) fazla ısıtma ekipmanı ihraç etti.

SES 1 (Çince): BU ZHİMİNG, Guangdong SHINE Elektrikli Cihazlar Limited Şirketi:

"Şirketimizin Avrupa'ya ihraç ettiği elektrikli ısıtıcı ürünleri bu yılın Ocak- Eylül döneminde yüzde 30 arttı. Avrupa'ya ihraç edilen ürünler tasarım açısından yeni, güvenli, enerji tasarruflu ve çevre dostu. Siparişlerdeki artıştan dolayı atölyemiz oldukça yoğun durumda. Sınır ötesi e-ticaretin gelişimi konusunda iyimseriz."

SES 2 (Çince): PENG HONGFEIİ Guangdong Vanward New Electric Limited Şirketi:

"Avrupa'da bu yıl yaşanan doğalgaz sıkıntısına karşılık olarak, elektrikli ürünlerin üretim hatlarını genişlettik ve gelecek yıl için elektrikli ısıtma ürünlerinin üretim hatlarına ilişkin planlar yaptık. Müşteriler sipariş verdiğinde buna hızlı bir şekilde yanıt verebilmemiz için bazı bitmiş ürünleri ve hammaddeleri depoladık. Elektrikli fırınlar, firmamız tarafından bu yıl geliştirilen ve Ar-Ge aşamasında büyük Fransız müşterilerinin tercih ettiği yeni ürünler."

SES 3 (Çince): LİAO SHUNSHENG, Foshan'da gümrük yetkilisi:

"İşletmelerin genel gümrükleme süresini 3 ila 4 gün arasında kısaltmak için yenilikçi bir model benimsedik. Bu yılın Ocak-Ağustos ayları arasında, bu yenilikçi modelde ithal ve ihraç edilen konteyner sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 163,6 arttı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Foshan'dan bildiriyor. (XHTV)