HABER: Çin'in İç Moğolistan'daki dağlık şehrinden sonbahar manzarası
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1. Genhe'den çeşitli sonbahar manzaraları
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Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde dağlık bir şehir olan Genhe'de sonbahar manzarası nefes kesici.
18.400 kilometrekarelik bir orman alanına sahip olan Genhe'nin ormanlık alan oranı yüzde 91,7 seviyesinde bulunuyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hulun Buir şehrinden bildiriyor.(XHTV)
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