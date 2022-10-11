Çin'in İç Moğolistan'daki Dağlık Şehrinden Sonbahar Manzarası - Son Dakika
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Çin'in İç Moğolistan'daki Dağlık Şehrinden Sonbahar Manzarası

11.10.2022 11:51
Çin'in İç Moğolistan'daki Dağlık Şehrinden Sonbahar Manzarası

HABER: Çin'in İç Moğolistan'daki dağlık şehrinden sonbahar manzarasıÇEKİM LİSTESİ: 1. Genhe'den çeşitli sonbahar manzaralarıHABERİN İÇERİĞİ: Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde dağlık bir şehir olan Genhe'de sonbahar manzarası nefes kesici.18.

HABER: Çin'in İç Moğolistan'daki dağlık şehrinden sonbahar manzarası

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Genhe'den çeşitli sonbahar manzaraları

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde dağlık bir şehir olan Genhe'de sonbahar manzarası nefes kesici.

18.400 kilometrekarelik bir orman alanına sahip olan Genhe'nin ormanlık alan oranı yüzde 91,7 seviyesinde bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hulun Buir şehrinden bildiriyor.(XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in İç Moğolistan'daki Dağlık Şehrinden Sonbahar Manzarası - Son Dakika

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