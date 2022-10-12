Çin'in Kuzeydoğusunda Çiftçiler Akıllı Tarım Sayesinde Üretimlerini Artırdı - Son Dakika
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Çin'in Kuzeydoğusunda Çiftçiler Akıllı Tarım Sayesinde Üretimlerini Artırdı

12.10.2022 10:21
Çin'in Kuzeydoğusunda Çiftçiler Akıllı Tarım Sayesinde Üretimlerini Artırdı

HABER: Çin'in kuzeydoğusunda çiftçiler akıllı tarım sayesinde üretimlerini artırdıÇEKİM LİSTESİ: 1. Çiftlikten çeşitli görüntüler2.

HABER: Çin'in kuzeydoğusunda çiftçiler akıllı tarım sayesinde üretimlerini artırdı

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Çiftlikten çeşitli görüntüler

2. SES (Çince): XİAO YAO, Yerel çiftlik yöneticisi

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletine bağlı Yongji ilçesinde bulunan bir çiftlik, sonbahar hasat sezonunda tarımsal üretimi artırmak için akıllı teknolojileri kullanmaya başladı.

Yer kameraları, düşük irtifa insansız hava araçları (drone) ve uzaktan algılama uyduları gibi akıllı teknolojilerden oluşan çok katmanlı kontrol ve izleme sistemi kullanılarak ürünün büyümesi, hastalık ve zararlılar ve gübrelere ilişkin veriler analiz ediliyor.

SES (Çince): XİAO YAO, Yerel çiftlik yöneticisi:

"Akıllı çiftlik kurulduktan sonra bizim açımızdan yönetim ve işletim çok kolay hale geldi. Birçok prosedürde elektrikli otomasyon kullanılarak işgücünden tasarruf sağlanıyor. Pirinç rekoltesi geçmişe göre yaklaşık yüzde 5 artırılabiliyor."

Kuzeydoğudaki Heilongjiang ve Liaoning eyaletleriyle birlikte Jilin eyaletinin yanı sıra İç Moğolistan'ın bazı bölümlerinde, Çin'in toplam tahıl üretiminin yaklaşık dörtte birinin yapıldığı çok miktarda kara toprak kaynağı bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Çince, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kuzeydoğusunda Çiftçiler Akıllı Tarım Sayesinde Üretimlerini Artırdı - Son Dakika

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