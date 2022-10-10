Çin'in Orta Kesiminde Taşınan Köy, Kırsal Canlandırmada Umut Verici Bir Gelecek Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Orta Kesiminde Taşınan Köy, Kırsal Canlandırmada Umut Verici Bir Gelecek Görüyor

10.10.2022 17:01
Çin'in Orta Kesiminde Taşınan Köy, Kırsal Canlandırmada Umut Verici Bir Gelecek Görüyor

HABER: Çin'in orta kesiminde taşınan köy, kırsal canlandırmada umut verici bir gelecek görüyorÇEKİM LİSTESİ: 1. Güneyden Kuzeye Su Sevkiyatı Projesi'nden çeşitli görüntüler2. Zouzhuang köyünden çeşitli görüntüler4.

HABER: Çin'in orta kesiminde taşınan köy, kırsal canlandırmada umut verici bir gelecek görüyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Güneyden Kuzeye Su Sevkiyatı Projesi'nden çeşitli görüntüler

2. Zouzhuang köyünden çeşitli görüntüler

4. Zouzhuang köyünden çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Burası Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bir köy.

Buradaki insanlar eskiden Danjiangkou Barajı yakınında yaşıyordu. Güneyden Kuzeye Su Sevkiyatı Projesi'nin inşaatı nedeniyle 2011'de Zouzhuang köyüne taşındılar.

Hükümetin yardımıyla köy, çeşitli sektörleri ve kırsal turizmi geliştirerek meyve ağacı yetiştirme üssü ve eko turizm bölgesi kurdu. Köyün yıllık geliri 300.000 yuanı (yaklaşık 42.100 ABD doları) aştı.

SES 1 (Çince): WANG HENGJU, Zouzhuang köyü sakini:

"Evim turistlerin gelip kalması için yenilendi. Bakalım işler gelecekte nasıl ilerleyecek. Turistler geldikçe evimi aile yanında konaklamaya açmaktan çok mutlu oluyorum."

2022 yılında yerel yetkililer, 1.000 mu'luk (yaklaşık 165 akre) alanda tarımsal üretimi artırmak için, 5G ve Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin uygulandığı akıllı tarım projesinin inşasına yatırım yaptılar.

İzleme verileriyle desteklenen çiftçiler, tarlaya gitmeden uygulama üzerinden sulamayı ve gübrelemeyi uzaktan kontrol edebiliyor.

SES 2 (Çince): ZOU HUİYİ, Zouzhuang köyünde çiftçi:

"Telefonumu kullanarak sulama yapmak artık çok kolay. Uygulamayı indirdikten sonra, bitkileri sulamayı başlatmak veya durdurmak için telefonumla konuşmam yeterli."

SES 3 (Çince): CUİ LİPİNG, Köy yetkilisi:

"Şimdi, Zouzhuang köyü temiz ve güzel, net bir endüstriyel planlama ile ve yerliler uyumlu bir şekilde yaşıyor. Daha yüksek bir moralle, tüm köylüler gelecekteki gelişimimize tam güven duyuyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'dan bildiriyor. (XHTV)

YORUMLAR
500
Çin'in Tibet Bölgesinde Son 10 Yılda Ulaşım Alanında Sıçrama Yaşandı Çin'in Tibet Bölgesinde Son 10 Yılda Ulaşım Alanında Sıçrama Yaşandı Çin'in Güneybatısında Gül Ekimi Hayatı Güllük Gülistanlık Yapıyor Çin'in Güneybatısında Gül Ekimi Hayatı Güllük Gülistanlık Yapıyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Henan, Çince, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Orta Kesiminde Taşınan Köy, Kırsal Canlandırmada Umut Verici Bir Gelecek Görüyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:53 Trabzon'da futbolculara büyük tepki! Abdullah Avcı taraftara seslendi
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
22:18 Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 00:58:00. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Orta Kesiminde Taşınan Köy, Kırsal Canlandırmada Umut Verici Bir Gelecek Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement