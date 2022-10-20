HABER: Çin'in "tahıl ambarında" topraklar yeniden ekime hazırlanıyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Toprağın ekime hazırlanmasına ilişkin çeşitli görüntüler

2. SES (Çince): LI JINBO, Çiftçi

HABERİN İÇERİĞİ

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yüksek verimlilik ve kalitede sonbahar hasadının ardından Beidahuang Grubu'nun yüksek güçlü makineleri yeniden ekime hazırlıyor.

Toprağın hazırlanması, Çin'in "tahıl ambarı" olarak bilinen eyalette tahıl üretimi açısından hayati önem taşıyor.

Tarlaları sürmek, ekin yaprakları, samanları ve mahsul kalıntılarını yer altına gömmek için büyük makineler kullanılacak.

Bu, kalıntıların daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekilde ayrışmasını sağlıyor. Böylece topraktaki emilebilir organik madde etkin bir şekilde artırılıyor.

Toprağın ekim için hazırlanması, toprağın verimliliğinin yanı sıra kuraklığa karşı direnç ve nemi koruma yeteneğini de geliştiriyor.

SES (Çince): LI JINBO, Çiftçi:

"Gelecek yılki üretimimize sağlam bir temel atmak için uygun hava koşullarında, sıkı standartlar doğrultusunda tarlayı sürüyoruz ve havalandırıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.(XHTV)