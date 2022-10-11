HABER: Çinli şirket Pakistan'ın selden etkilenen bölgelerine bağış yaptı

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Bağış töreninden çeşitli görüntüler

2. Bağıştan çeşitli görüntüler

3. SES (İngilizce): MUHAMMAD KHURRAM AGHA, Pakistan İletişim Bakanlığı Sekreteri

4. Selden etkilenen alanların çeşitli görüntüleri

5. Sukkur- Multan Otoyolu'nun çeşitli görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinin Çinli müteahhit firması, Pakistan'ın selden etkilenen bölgelerine yardım malzemeleri bağışladı.

Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi (CSCEC), Pakistan'a 10 milyon rupi (yaklaşık 45.904 ABD doları) değerinde çadır, pirinç, yemeklik yağ ve diğer ihtiyaç maddeleri gibi afet yardımı malzemeleri bağışladı.

Malzemeler, Pakistan Ulusal Karayolu Kurumu aracılığıyla selden etkilenen insanlara dağıtılacak.

SES (İngilizce): MUHAMMAD KHURRAM AGHA, Pakistan İletişim Bakanlığı Sekreteri:

"Çin Devlet Mühendislik Şirketi'ne, afet yardımına yaptıkları gerçekten önemli ve cömert bağışları için derin şükranlarımı sunmak istiyorum. ve elbette ki, Çin hükümetine de bize bu fırsatı sağladığı ve diğer Çinli şirketler gibi böylesine büyük bir şirketle Pakistan'da çalışma şansı verdiği için minnettarım."

CSCEC, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamında bir proje olan 392 km'lik Sukkur-Multan Otoyolu'nun müteahhit firması.

Şirket, Tüm Pakistan Çin İşletmeleri Birliği (APCEA) aracılığıyla şimdiden 600.000 rupi değerinde yardım malzemesi bağışladı ve Sukkur gibi afetten etkilenen bölgelerde aktif olarak kurtarma ve yardım operasyonları gerçekleştirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor. (XHTV)