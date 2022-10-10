HABER: CPEC Pakistan'a kar ve fayda sağlıyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. CPEC projelerinden çeşitli görüntüler

2. SES (İngilizce): AHSAN IQBAL, Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimlerden Sorumlu Bakan

3. İslamabad'ın çeşitli görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimlerden Sorumlu Bakan Ahsan Iqbal, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) Pakistan'a birçok kar ve fayda sağladığını, özellikle de enerji krizinin üstesinden gelmek için çok ihtiyaç duyulan doğrudan yabancı yatırımı getirdiğini söyledi.

Bakan, bu sözleri Çarşamba günü "CPEC: Pakistan'ın Ekonomik Kalkınması için Bir Katalizör" başlıklı bir seminere hitap ederken söyledi.

Bakan, "Enerji kıtlığı olan bir ülkeden enerjide kendine güvenen bir ülkeye geçişin CPEC yatırımı olmadan mümkün olmayacağını" söyledi.

SES (İngilizce): AHSAN IQBAL, Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimlerden Sorumlu Bakan:

"O dönemde iki kez enerji alanında darboğazdan geçtik. Ülkede şiddetli bir elektrik krizi vardı. Enerji olmadan modern bir ekonomi olamaz. İnsan için oksijen neyse modern ekonomi için enerji ve elektrik de aynı şeydir. İkincisi, ekonomi için fiziki altyapıya da ihtiyaç var. Altyapımız karmakarışıktı. Bu yüzden CPEC, Pakistan'a birçok kar ve fayda sağladı. Her şeyden önce, Pakistan'ın enerji krizini aşması için ihtiyaç duyduğu doğrudan yabancı yatırımı getirdi. İkincisi, CPEC, altyapımızı modernize etmek için bize stratejik kritik yatırımı sağladı."

Seminer, İslamabad Stratejik Araştırmalar Enstitüsü içindeki Çin Pakistan Çalışma Merkezi tarafından düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor. (XHTV)