HABER: Endonezyalı uzman: Çin'in başarılarında ÇKP'nin liderliği önemli bir faktör

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Çin'deki gelişmelerden çeşitli görüntüler

5. Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nden çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Geçmişte Çin'e defalarca gelmiş Endonezyalı bir uzman, Çin'in son 30-40 yıldaki gelişiminden çok etkilendiğini söyledi.

SES 1 (İngilizce): JUSUF WANANDİ, Cakarta merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) kıdemli üyesi ve eş kurucusu

"Çin'e ilk olarak 1986 yılında geldim ve ondan sonra 1990 veya 1991 yılında yeniden geldim. Elbette o zaman bile Çin'in geçirdiği değişimin hızına çok şaşırmıştım. Sonra bir de Shanghai'da neler olduğuna bir bakın. Bu beni çok etkiledi. Shenzhen'den, Hangzhou'dan çok etkilendim. Benin için harika bir deneyim. Çin'in yaşadığına benzer böylesine bir kalkınma patlaması dünyada çok az (ülkede) bu şekilde meydana gelmiştir."

Wanandi, Çin'in kaydettiği başarılarda Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) liderliğinin önemli olduğunu söyledi.

SES 2 (İngilizce): JUSUF WANANDİ, Cakarta merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) kıdemli üyesi ve eş kurucusu

"Çin çok fazla deneyime sahip. Elbette inişler çıkışlar oldu. Ancak Çin daima bunları aşmayı başardı çünkü tarihten ders çıkarıyor. ve doğru liderliğe sahipsiniz. Parti'nin liderliği önemli. (Parti) başarılı oldu. Çin de bu yüzden başarılı oldu.

Wanandi, ikili işbirliğinin sadece iki ülke halkı için değil tüm bölge için de fayda sağlaması nedeniyle ülkesiyle Çin arasında daha fazla işbirliği görmeyi umuyor.

SES 3 (İngilizce): JUSUF WANANDİ, Cakarta merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) kıdemli üyesi ve eş kurucusu

"(Çin ile Endonezya arasındaki) işbirliği elbette şu an çok iyi gidiyor. Sadece çok iyi olmakla kalmayacak gelecekte dramatik bir şekilde artacak. Çünkü birbirimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bunu anlıyoruz. Bu müşterek işbirliğinde ilerlemeyi istiyoruz. Bunu yapabiliriz ve çok fazla konuda işbirliği yapabiliriz ve bu halklarımıza ve tüm Doğu Asya halklarına yardımcı oldu. Çok şey yaptık. Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin özel ilgi alanına giren Endonezya'nın dört bölgesi bulunuyor. Bu yüzden her şey benim bildiğim kadarıyla çok iyi gidiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor. (XHTV)