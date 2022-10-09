Eski Tayland Başbakanı: Çin'in Yoksullukla Mücadele Tecrübesi Öğrenmeye Değer - Son Dakika
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Eski Tayland Başbakanı: Çin'in Yoksullukla Mücadele Tecrübesi Öğrenmeye Değer

09.10.2022 12:52
Eski Tayland Başbakanı: Çin'in Yoksullukla Mücadele Tecrübesi Öğrenmeye Değer

HABER: Eski Tayland Başbakanı: Çin'in yoksullukla mücadele tecrübesi öğrenmeye değerÇEKİM LİSTESİ: 1. Genel manzaralardan çeşitli görüntülerHABERİN İÇERİĞİ: Eski Tayland Başbakanı Abhisit Vejjajiva, Çin'in yoksullukla mücadele tecrübesinin öğrenmeye değer olduğunu söyledi ve bu ülkenin...

HABER: Eski Tayland Başbakanı: Çin'in yoksullukla mücadele tecrübesi öğrenmeye değer

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Genel manzaralardan çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Eski Tayland Başbakanı Abhisit Vejjajiva, Çin'in yoksullukla mücadele tecrübesinin öğrenmeye değer olduğunu söyledi ve bu ülkenin yoksulluğu azaltma yaklaşımının tam olarak yerel seviyede uygulandığına dikkat çekti.

SES 1 (İngilizce): ABHISIT VEJJAJIVA, Eski Tayland Başbakanı:

"Biz bu uygulamanın daha çok yerinden yönetimle nasıl gerçekleştiğini öğreniyoruz, aşağıya doğru, bilirsiniz, köy seviyesine kadar... ve bunun için çok çaba sarf edildi ve Parti'nin bütün mekanizması bu hedefe ulaşmak için hazırlandı. Bu kadar çok insanın yoksulluktan kurtulduğunun daha önce görülmediği açık. Yoksullukla mücadele tedbirlerine yönelik yaklaşımını takip ettiğimiz Tayland'ın da aralarında olduğunu düşündüğüm birkaç ülke var. Bildiğiniz gibi tam olarak yerel düzeyde uygulanan ayrıntılı planların olması ve ailelerin çoğuyla belirlenmiş koşullarda kendilerini yoksulluktan nasıl kurtarabilecekleri konusunda ilgilenilmesi meselesinden bahsetmiştim. Bunların öğrenilen dersler olduğunu düşünüyorum."

Abhisit, Çin'in yurt içinde milyonlarca insanı yoksulluktan kurtarırken ülkenin aynı anda uluslararası çapta da sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye çalıştığını ifade etti.

SES 2 (İngilizce): ABHISIT VEJJAJIVA, Eski Tayland Başbakanı:

"Çin'in artan ekonomik gücüyle dünya çapında bir rol oynamasının iyi olduğunu düşünüyorum. ve Çin ayrıca çok taraflılığı ve uluslararası örgütlerin hedeflerini de destekliyor. Dolayısıyla en son (Küresel Kalkınma) İnisiyatifi bütün ülkeler tarafından desteklenmesi gereken sürdürülebilir kalkınma hedeflerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Bunların hepsinin olumlu faktörler olduğunu düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'tan bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Eski Tayland Başbakanı: Çin'in Yoksullukla Mücadele Tecrübesi Öğrenmeye Değer - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Tayland Başbakanı: Çin'in Yoksullukla Mücadele Tecrübesi Öğrenmeye Değer - Son Dakika
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