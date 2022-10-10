Etiyopya ve Çin Kapsamlı ve Stratejik Ekonomik İşbirliğini İlerletiyor

HABER: Etiyopya ve Çin kapsamlı ve stratejik ekonomik işbirliğini ilerletiyor

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1. Etiyopya'nın çeşitli görüntüleri

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Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Shide, Etiyopya ve Çin arasında karşılıklı işbirliği ilkesine ve kazan-kazan anlayışına dayanan kapsamlı bir stratejik ortaklık bulunduğunu söyledi.

Shide, yakın tarihli bir röportajda iki dost ülkenin birçok alanda birlikte çalıştığını belirtti.

SES 1 (İngilizce): AHMED SHİDE, Etiyopya Maliye Bakanı:

"Son on yılda Çin ve Etiyopya, özellikle mali alandaki gelişimi sağlamak için birçok alanda birlikte çalıştı. Çin, Etiyopya- Cibuti standart demiryolu hattı gibi birçok büyük projede kullanılmak üzere finansal kaynakların önemli ölçüde geliştirilmesi için kalkınma ortaklığına çok yatırım yaptı."

Maliye bakanı, yol, enerji, endüstri parkları ve su temini üzerine birçok projede Çin'in Etiyopya'ya yardımcı olduğuna dikkat çekti.

SES 2 (İngilizce): AHMED SHİDE, Etiyopya Maliye Bakanı:

"Çin, tarım sektöründe ve diğer sektörlerde teknik destek ve kapasite geliştirme açısından yardımcı oluyor. Ayrıca doğal kaynakların geliştirilmesi açısından stratejik bir ortaklık üzerinde çalışıyoruz."

Bakan, iki ülke arasındaki ortaklığın hacim, çeşitlilik ve kalitede artacağına ve her iki ülke ve halkları için bir kazan-kazan işbirliği yaratacağına dair iyimserliğini dile getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Addis Ababa'dan bildiriyor. (XHTV)