Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Tuba Atav, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Tuba Atav, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Atav, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 5 fotoğraf için oy kullandı.

"Fotoğraf bu yılı özetliyor"

Haber kategorisinde foto muhabiri Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafına oy veren Atav, hepsinin birbirinden çok değerli fotoğraflar olduğunu dile getirerek, "Bu fotoğraf bu yılı özetliyor. Hem koronavirüsle geçen bir yılımızı, hem de sağlık çalışanlarının özverisini gösteriyor. Bu fotoğrafı ilk gördüğümde de çok etkilenmiştim. 2020 yılında bu hemşiremizin çok zor şartlarda çalışmasını anlatan fotoğrafı seçiyorum." şeklinde konuştu.

Yaşam kategorisinde "Muhammed bebeğin mutluluğu" ve "Sınıfın yeni öğrencisi fındık"

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafını oylayan Atav, "Bu fotoğraf da çok etkiledi. Suriye'de savaşın çok acı yüzünü gösteren bir fotoğraf. Savaşta en çok çocuklar zarar görüyor. Bu minik Muhammed bebek, onun hikayesi beni çok etkilemişti. Protezlerine kavuştuktan sonra da yine yüzünde bir gülümseme var. Çocuklar gülsün, ölmesin diye bu fotoğrafı seçmek istedim." diye konuştu.

İkinci olarak da Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi fındık" fotoğrafına oy veren Atav, "Fındığın da ölümüne çok üzüldüm. Çocuklar ile hayvanların ilişkisi çok çok değerli. Burada da fındığın tıpkı bir öğrenci gibi sınıfta oturması çok keyif verici. Çok güzeldi. O çocuklar da eminim çok üzülmüşlerdir ölümünden dolayı. Çok sevimli ve içi ısıtan bir fotoğraf, o yüzden bu kareyi seçtim." ifadelerini kullandı.

Spor kategorisinde "Lastiklerden voleybol sahası" ve "Milli yüzücü Nil Şahin"

Spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" fotoğraflarına oy veren Tuba Atav, şunları kaydetti:

"İki kare seçtim. İlk seçtiğim kare Siirt'teki küçük çocukların her şeye rağmen spor tutkuları. Yokluklar içerisindeler. Buna rağmen lastiklerden sahayı belirlemişler. Kartonlardan da alanı belirlemişler. İki çubuk bir ip germişler ve harika maç yapıyorlar. Bu çocuklar hiçbir engel taşımıyor. Biliyorum ki Spor Bakanı bu çocuklara çok güzel bir spor alanı hediye etti. Şimdi çok güzel bir tesiste oynuyorlar. Çok dokunaklı bir fotoğraf. Diğeri ise Nil Şahin'in fotoğrafı. Çok sanatsal geldi. İlk bakışta ne olduğu anlaşılmıyor. Biraz detaylı bakmak gerekiyor. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şebnem Coşkun'u da buradan kutluyorum."