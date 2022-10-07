Video: Hindistan Komünist Partisi Yetkilisi Çin'in Kalkınma Modelinden Övgüyle Bahsetti - Son Dakika
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Video: Hindistan Komünist Partisi Yetkilisi Çin'in Kalkınma Modelinden Övgüyle Bahsetti

07.10.2022 16:12
Video: Hindistan Komünist Partisi Yetkilisi Çin'in Kalkınma Modelinden Övgüyle Bahsetti

HABER: Hindistan Komünist Partisi yetkilisi Çin'in kalkınma modelinden övgüyle bahsettiÇEKİM LİSTESİ: 1. Hindistan'daki sokaklardan çeşitli görüntüler2. Çin'deki kalkınma başarılarından çeşitli görüntüler3.

HABER: Hindistan Komünist Partisi yetkilisi Çin'in kalkınma modelinden övgüyle bahsetti

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Hindistan'daki sokaklardan çeşitli görüntüler

2. Çin'deki kalkınma başarılarından çeşitli görüntüler

3. SES (İngilizce): MOHAMMED SALİM, Hindistan Komünist Partisi (M) Batı Bengal Eyaleti Sekreteri

HABERİN İÇERİĞİ:

Hindistan'dan bir parti yetkilisi, Çin'in kalkınma modelinden övgüyle bahsetti ve diğer ülkelerin bunu örnek alabileceğini ifade etti.

Mohammad Salim, Hindistan'ın doğusunda yer alan Batı Bengal eyaletinde bulunan Hindistan Komünist Partisi'nin (Marksist) eski bir milletvekili ve görevdeki eyalet sekreteri.

Çin'e giden Mohammad Salim, Beijing, Shanghai ve Guangzhou gibi metropolleri ziyaret etti.

SES (İngilizce): MOHAMMED SALİM, Hindistan Komünist Partisi (M) Batı Bengal Eyaleti Sekreteri:

"Yani bu, kendi sorunlarını azaltan, ülkelerini kalkındıran, insanları daha mutlu eden ve hukukun üstünlüğünü sağlayan - işleyen bir sistem. Sadece hızlı büyüyen bir ülke değil, diğer ülkelere de rol model oldu, olumsuz şartlar altında bile kalkınabilirler."

Salim Çin'in gelişmiş bölgelerinin daha az gelişmiş bölgelerle nasıl işbirliği yaptığını ve bu bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak için nasıl biraraya geldiğini görmekten de çok etkilendi.

SES (İngilizce): MOHAMMED SALİM, Hindistan Komünist Partisi (M) Batı Bengal Eyaleti Sekreteri:

"Görece gelişmiş eyaletler diğer geride kalmış bir bölgenin sorumluluğunu alıyor ve sonra onları birlikte taşıyor. İşte bir ulus böyle kurulur. Bir toplum olma duygusu orada işte böyledir. Bu, gelişmiş ve az gelişmiş arasında rekabet değil, duygudaşlık, el ele tutuşmak ve biraraya gelmektir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Bengal, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Hindistan Komünist Partisi Yetkilisi Çin'in Kalkınma Modelinden Övgüyle Bahsetti - Son Dakika

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