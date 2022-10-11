Çin'in Yunnan eyaletinde manzarasıyla ünlü bir yerel bölge olan Pu'er Dağı'nın üzerinden görüntülenen Samanyolu Galaksisi ve bulut denizinin muhteşem görüntülerinin tadını çıkarın.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hızlandırılmış Çekim: Çin'in Yunnan Eyaletinden Samanyolu Galaksisi ve Bulut Denizinin Muhteşem Görüntüleri - Son Dakika

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