Hızlandırılmış Çekim: Çin'in Yunnan Eyaletinden Samanyolu Galaksisi ve Bulut Denizinin Muhteşem Görüntüleri - Son Dakika
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Hızlandırılmış Çekim: Çin'in Yunnan Eyaletinden Samanyolu Galaksisi ve Bulut Denizinin Muhteşem Görüntüleri

11.10.2022 08:31
Hızlandırılmış Çekim: Çin'in Yunnan Eyaletinden Samanyolu Galaksisi ve Bulut Denizinin Muhteşem Görüntüleri

HABER: Hızlandırılmış çekim: Çin'in Yunnan eyaletinden Samanyolu Galaksisi ve bulut denizinin muhteşem görüntüleriÇEKİM LİSTESİ: 1.

HABER: Hızlandırılmış çekim: Çin'in Yunnan eyaletinden Samanyolu Galaksisi ve bulut denizinin muhteşem görüntüleri

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Samanyolu Galaksisi ve bulut denizinin hızlandırılmış görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin'in Yunnan eyaletinde manzarasıyla ünlü bir yerel bölge olan Pu'er Dağı'nın üzerinden görüntülenen Samanyolu Galaksisi ve bulut denizinin muhteşem görüntülerinin tadını çıkarın.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hızlandırılmış Çekim: Çin'in Yunnan Eyaletinden Samanyolu Galaksisi ve Bulut Denizinin Muhteşem Görüntüleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hızlandırılmış Çekim: Çin'in Yunnan Eyaletinden Samanyolu Galaksisi ve Bulut Denizinin Muhteşem Görüntüleri - Son Dakika
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