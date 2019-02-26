Haber İptali
23 dakika önce
Sayın Yazıişleri müdürlerine;'Meslek lisesinde yangın paniği' başlıklı haber ile fotoğraflarını, kaynağından alınan bilgiler doğrultusunda iptal ediyoruz.
Sayın Yazıişleri müdürlerine;
'Meslek lisesinde yangın paniği' başlıklı haber ile fotoğraflarını, kaynağından alınan bilgiler doğrultusunda iptal ediyoruz. Abonelerin haberi kullanmaması rica olunur. DHA
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:18 Kaynak: DHA
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