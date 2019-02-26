Son Dakika Haberleri: Haber İptali

Haber İptali

19 dakika önce

Haber iptaliSayın Yazıişleri müdürlerine; 'Meslek lisesinde yangın paniği' başlıklı haber ile fotoğraflarını, kaynağından alınan bilgiler doğrultusunda iptal ediyoruz.

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Haber iptali

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

 

'Meslek lisesinde yangın paniği' başlıklı haber ile fotoğraflarını, kaynağından alınan bilgiler doğrultusunda iptal ediyoruz. Abonelerin haberi kullanmaması rica olunur. DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:21 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Yerel
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