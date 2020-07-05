HABER İPTALİ... DHA DIŞ - Londra'da bir apartmanda yangın meydana geldi: 18 kişi ağır yaralı - Son Dakika
HABER İPTALİ... DHA DIŞ - Londra'da bir apartmanda yangın meydana geldi: 18 kişi ağır yaralı
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir apartmanda yangın meydana geldi.
– İngiltere'nin başkenti Londra'da bir apartmanda yangın meydana geldi. Londra itfaiyesi yangını kontrol altına alırken 6'sı çocuk 18 kişi yaralandı.
Londra'nın Kennington bölgesinde bir apartmanda meydana gelen yangın itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Bina tamamen kullanılmaz hale gelirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıklandı. - Dikkatine
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5.07.2020 12:35:04. #1.13#
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