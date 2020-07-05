HABER İPTALİ... DHA DIŞ - Londra'da bir apartmanda yangın meydana geldi: 18 kişi ağır yaralı - Son Dakika

Londra'nın Kennington bölgesinde bir apartmanda meydana gelen yangın itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Bina tamamen kullanılmaz hale gelirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıklandı. - Dikkatine

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