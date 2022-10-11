HABER: İspanyol hastanesindeki sağlık robotu hastaların düşmesini engelliyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Barselona yakınlarındaki hastanenin çeşitli görüntüleri

2. Hastanenin içinde yürüyen sağlık robotunun çeşitli görüntüleri

4. Hastalarla etkileşime giren sağlık robotunun çeşitli görüntüleri

6. Hastanenin dışında bir bankta oturan hastaların çeşitli görüntüleri

7. Hastanenin içinde yürüyen sağlık robotunun çeşitli görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

İspanya'nın Barselona kentinin kuzeyinde yer alan Badalona'daki bir hastanede görev yapan Rose, tüm hastaların güvende olup olmadığını ve yataktan düşme riskinin olmadığını kontrol etmek için gecelerini odadan odaya dolaşarak geçiriyor.

Yine de Rose, diğer sağlık personelinden farklı, çünkü o bir robot ve herhangi bir robot değil, sağlık hizmetlerinde robotik cihazların artmasını amaçlayan öncü bir Avrupa projesi olan DIH-HERO'nun (Sağlık Robotlarında Dijital İnovasyon Merkezleri) odak noktası.

Rose, hastalar arasındaki düşmeleri azaltmaya odaklanan bir deneme için El Carme hastanesine geldi. Robot, hastaları uyurken kontrol etmek için termal kamerayı kullanıyor ve riskli bir durum tespit ederse hemşireleri uyarıyor.

Denemede ayrıca robotların, sağlık personelinin ve hastaların yoğun bir hastane ortamında birarada var olmayı öğrenip öğrenemeyeceği test ediliyor.

SES 1 (Katalanca): SERGİ GARCİA, Badalona Sağlık Hizmetleri İnovasyon Departmanı'nda hemşire:

"İlk başta personel robotu görünce şaşırdı. Bu hastalar için de çok yeni bir şey. Ama insanlar robota çok çabuk alıştı. ve şimdi onu garip bir şey olarak değil sadece birlikte çalıştıkları araçlardan biri olarak görüyorlar."

Rose'un geliştirilmesine yardımcı olan Heemskerk İnovatif Teknoloji'deki (HIT) robotik mühendisi Dimitris Karageorgos'a göre hastaları izlemek Rose'un yeteneklerinden sadece biri, çünkü robot, malzemeleri hazırlamak, hastalarla iletişim kurmak veya rehabilitasyona yardımcı olmak için de kullanılabiliyor.

SES 2 (İngilizce): DİMİTRİS KARAGEORGOS, Heemskerk İnovatif Teknoloji'de Robotik Mühendisi:

"Teknolojik deneyim açısından hazır olduğumuzu düşünüyorum. ve artık standartlarını uyarlamak, robotları kabul etmek ve onlarla çalışmak için daha istekli olmak, hastanelere ve bakım kuruluşlarına bağlı."

11 Avrupa ülkesini kapsayan DIH-HERO projesi, yaklaşık 20 milyon euro (19.430.000 ABD doları) bütçeyle Haziran 2023'e kadar sürecek bağımsız bir dijital inovasyon merkezleri platformudur.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona'dan bildiriyor. (XHTV)