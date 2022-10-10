İtalyan İş Lideri: Çin Ekonomisi Gelecek Aylarda Güçlü Biçimde Toparlanacak

HABER: İtalyan iş lideri: Çin ekonomisi gelecek aylarda güçlü biçimde toparlanacak

KATEGOR: Ekonomi

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SES (İngilizce): GİANPAOLO BRUNO, İtalyan Ticaret Komisyonu Beijing Ofisi Ticaret Komisyonu Üyesi

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Bu yıl 31 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS), Çin'in dışa açılmasını genişletmesi, işbirliğini derinleştirmesi ve inovasyona öncülük etmesi açısından büyük önem taşıyan bir platform oldu.

Bu yıl CIFTIS'e ilk kez bir İtalya Ulusal Pavyonu katılırken bu, İtalya'nın etkinlik için ülke adına ilk kez bir heyet oluşturması anlamına geldi.

Bir İtalyan iş lideri, CIFTIS'in uluslararası hizmet ticareti için muhtemelen en önemli platform haline geldiğini söyledi.

SES 1 (İngilizce): GİANPAOLO BRUNO, İtalyan Ticaret Komisyonu Beijing Ofisi Ticaret Komisyonu Üyesi:

"Bu yıl, esasen CIFTIS'in sunduğu geniş hizmet yelpazesine uygun olarak, ulaşım hizmetlerinden hukuk hizmetlerine, finansal hizmetlere, tüm hizmetlere kadar geniş bir şirket yelpazemiz var. Ayrıca bu yıl Çin'de şubeleri veya yasal varlığı bulunan ve ikili hizmet ticaretini güçlendirmek için çok aktif olan 15 İtalyan şirketi ile birlikte çok iyi bir pavyon kurmuş olmaktan büyük onur duyuyoruz.

Beklentimiz elbette, sadece mal tarafında değil, hizmet tarafında da Çin ile ikili ticari ilişkileri artırmanın yeni yollarını açılabilmek yönünde. CIFTIS'in uluslararası hizmet ticareti için muhtemelen en önemli platform haline geldiğini düşünüyorum ve bu nedenle burada olmaktan büyük onur duyuyoruz ve bu, Çin'in hızla büyüyen bilgi ekonomisindeki varlığımızı artırmamız için bir fırsat.

Çin, büyük reformlarda ve hizmet ticaretinin açılmasında, engelleri azaltmada ve yabancı şirketler için eşit bir faaliyet alanı yaratmada dikkate değer olmuştur. Şu ana kadar Çin hükümeti ve yetkililerinin ülkedeki hizmet ekonomisinin liberalleşmesini artırmak için gösterdiği çabalardan çok memnunuz.

Şimdiye kadar ikili işbirliğimiz bundan daha iyi olamazdı. Demek istediğim, çoğunlukla mal ticareti arenasında, zaten mükemmel ikili ekonomik bağlar kurduk. İtalyan hükümetinin hizmetler ekonomisi alanında ikili ilişkileri daha da artırma ve güçlendirme konusundaki kararlılığını güçlü bir şekilde teyit etmek için buradayız. Bunun, Çin ekonomisinde İtalya'nın yanı sıra bir bütün olarak dünya ekonomisi için de önemli olduğunu söyleyebilirim çünkü bazen hizmetlerin önemi göz ardı ediliyor. Oysa bunlar uluslararası ticarette uluslararası ekonominin en dinamik bileşenidir."

Bruno, Çin ekonomisinin önümüzdeki aylarda güçlü bir şekilde toparlanacağından emin olduğunu söyledi.

SES 2 (İngilizce): GİANPAOLO BRUNO, İtalyan Ticaret Komisyonu Beijing Ofisi Ticaret Komisyonu Üyesi:

"Bu konuda çok olumlu ve iyimserim. Ekonominin gelecek birkaç ayda çok güçlü ve canlı biçimce toparlanacağından eminim. Buradayız çünkü ekonominin toparlanacağı konusunda çok iyimseriz. Şimdi Çin mal ticaretinin tartışmasız lideri olduğu için sektörde daha fazla dışa açılma ve daha fazla reformun yanı sıra daha fazla serbestleştirme ile birlikte, hizmet ticareti ve hizmet ekonomisi düşünüldüğünde dünya ekonomisini canlandırmada da önemli rol oynayabilir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)