İtalyan Markası, Çin'in Shenzhen Kentinde İş Fırsatlarını Değerlendiriyor

HABER: İtalyan markası, Çin'in Shenzhen kentinde iş fırsatlarını değerlendiriyor

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ÇEKİM LİSTESİ:

1. Shenzhen ve mobilya alışveriş merkezinden çeşitli görüntüler

3. Shenzhen ve teşhir salonlarından çeşitli görüntüler

5. Shenzhen ve teşhir salonlarından çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Kızıl Yıldız Macalline Grup Limited Şirketi, Shenzhen kentinde bulunan Qianhai'da Mayıs'ta yeni bir mobilya mağazası açarak, tanınmış yerli ve yabancı mobilya markalarının buraya gelmesine vesile oldu.

Kaliteli yataklarıyla ünlü İtalyan Magniflex firması da mağazada bir teşhir salonu açtı.

SES 1 (İngilizce): GILLIAN MABEL, Shenzhen'de bulunan Qianhai'daki Magniflex mağazasının müdürü:

"Bu, Qianhai'deki teşhir salonlarından biri. Gördüğünüz gibi burada en iyi ürünlerimizden ve en iyi yataklarımızı bazılarını sergiliyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içinde Qianhai'da üç yeni mağaza daha açmayı planlıyoruz."

Magniflex, Qianhai'deki ofisini 2017'de açtı. O zamandan beri kentteki işleyişten Gillian sorumlu.

SES 2 (İngilizce): GILLIAN MABEL, Shenzhen'de bulunan Qianhai'daki Magniflex mağazasının müdürü:

"Qianhai'yi seçmemizin nedeni, hükümetin son yıllarda uygulamaya koyduğu politikalar ve altyapı. Bunlar kenti gerçekten çok kaliteli bir iş ortamı haline getiriyor. Ayrıca Çin hükümetinin şirketin tescili için sağladığı vergi muafiyeti ve sübvansiyonlar bizi son derece cezbetti."

Kongo Demokratik Cumhuriyeti doğumlu olan Gillian Mabel, İtalya'da büyümüş.

Gillian için Shenzhen, onu büyük ölçüde güçlendiren bir kent. Bu aynı zamanda, Magniflex'in Çin'deki operasyon merkezi olarak Shenzhen'i seçmesinin nedeni.

SES 3 (İngilizce): GILLIAN MABEL, Shenzhen'de bulunan Qianhai'daki Magniflex mağazasının müdürü:

"Kentin daha fazla eko-sürdürülebilir olma gündemini dikkate alarak, bu özel ve yüksek teknolojiye sahip yatakları üretmek için Shenzhen'de ileri teknoloji şirketlerle çalışmaktan gurur duyuyoruz.

Arkadaşlarımın, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin çoğu eğitimde, sivil görevlerde, politikada, teknolojide ve iş hayatında lider konumundaki kadınlardan oluşuyor. Onlar, Shenzhen'in ekonomik gidişatını yeniden şekillendiren kadınlar.

Aynı zamanda çeşitlilik için çok fazla alan olduğuna inanıyorum. Benim geçmişime sahip, ten rengimdeki kadınların bu kentte kendilerine yer bulabilecekleri çok alan var. Dolayısıyla Shenzhen'in geleceği umut vaat ediyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)