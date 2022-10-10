Kamboçyalı Akademisyen: Çin'in Önerdiği İnisiyatifler Küresel Yönetişim İçin Çok Önemli - Son Dakika
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Kamboçyalı Akademisyen: Çin'in Önerdiği İnisiyatifler Küresel Yönetişim İçin Çok Önemli

10.10.2022 21:31
Kamboçyalı Akademisyen: Çin'in Önerdiği İnisiyatifler Küresel Yönetişim İçin Çok Önemli

HABER: Kamboçyalı akademisyen: Çin'in önerdiği inisiyatifler küresel yönetişim için çok önemliÇEKİM LİSTESİ: SES (İngilizce): JOSEPH MATTHEWS, Punom Pen'deki BELTEI Uluslararası Üniversitesi'nde kıdemli öğretim üyesiHABERİN İÇERİĞİ: Kamboçyalı akademisyen Joseph Matthews, Çin'in önerdiği...

HABER: Kamboçyalı akademisyen: Çin'in önerdiği inisiyatifler küresel yönetişim için çok önemli

ÇEKİM LİSTESİ:

SES (İngilizce): JOSEPH MATTHEWS, Punom Pen'deki BELTEI Uluslararası Üniversitesi'nde kıdemli öğretim üyesi

HABERİN İÇERİĞİ:

Kamboçyalı akademisyen Joseph Matthews, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi ile Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin, insanlığın ortak geleceği olan bir topluma yönelik daha adil ve eşit bir küresel yönetişim sistemi oluşturmak için çok önemli olduğunu belirtti.

SES (İngilizce): JOSEPH MATTHEWS, Punom Pen'deki BELTEI Uluslararası Üniversitesi'nde kıdemli öğretim üyesi:

"Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi ile Küresel Güvenlik İnisiyatifi, insanlığın ortak geleceği olan bir topluma yönelik daha adil ve eşit bir küresel yönetişim sistemi oluşturmak için son derece önem taşıyor.

Küresel Kalkınma İnisiyatifi ile Küresel Güvenlik İnisiyatifi, başta küçük ve yoksul ülkeler olmak üzere tüm ülkeler için küresel barış ve sürdürülebilir kalkınmayı güvence altına almak açısından son derece önemli.

İki girişim ayrıca, küresel meseleler ve sorunları ele almak amacıyla çok kültürlülük, uluslararası işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmenin anahtarı.

Her ikisi de Çin'in, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne ek olarak dünyanın geri kalanına sağladığı kamu yararına olan inisiyatiflerden.

Küresel Kalkınma İnisiyatifi, gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19 pandemisinden bir an önce kurtulmalarına, yoksulluğu azaltmalarına ve gıda güvenliğini artırmalarına yardım edecek.

İnisiyatif, küresel refahın yaygınlaşmasına yardımcı olacak, küresel kalkınmayı dengeli, eşgüdümlü ve kapsayıcı büyümenin yeni bir aşamasına taşıyacak olan insan merkezli temel bir kavram benimsiyor.

Küresel Güvenlik İnisiyatifi ise küresel barış, güvenlik ve istikrar adına dünyanın en can sıkıcı ve karmaşık güvenlik sorunlarının çözülmesine önemli ölçüde katkıda bulunacak.

Çin, küresel barış ve güvenliği korumada her zaman lider bir rol oynadı. İnisiyatif, çatışma, ittifak ve bir tarafın kaybedip diğer tarafın kazandığı yaklaşımı diyalog, ortaklık ve kazan-kazan sonuçlarıyla değiştiren yeni bir güvenlik türünü teşvik edecek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Punom Pen'den bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamboçyalı Akademisyen: Çin'in Önerdiği İnisiyatifler Küresel Yönetişim İçin Çok Önemli - Son Dakika

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