Son Dakika Haberleri: Haber kameramanlarının "Benim Hikayem" projesi
Son Dakika Güncel Haber kameramanlarının 'Benim Hikayem' projesi

Haber kameramanlarının "Benim Hikayem" projesi

2 saat önce

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin "Benim Hikayem" projesi kapsamında Ardahan'daki köy çocuklarına "kamera, kurgu ve senaryo yazımı" eğitimi verildi.

Haber kameramanlarının

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin "Benim Hikayem" projesi kapsamında Ardahan'daki köy çocuklarına "kamera, kurgu ve senaryo yazımı" eğitimi verildi.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kayaaltı Köyü İlkokulunu ziyaret eden dernek üyeleri, buradaki öğrencilere hem mesleklerini tanıttı, hem de kamera kullanımı, kurgu, senaryo yazımı ve montaj gibi konuları anlattı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, yaptığı açıklamada, daha önce de onlarca ilde binlerce öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Derneğin, bu yıl Muğla, Manisa, Çanakkale, Bartın, Sinop, Sivas ve Ardahan'daki 9 köy okulunda çalışmayı tamamladığını belirten Polatel, "Sırasıyla Ağrı, Diyarbakır ve Mersin illerinde ise 7 köye gitmeyi planlıyoruz." dedi.

Çalışmanın hiç kamerayla tanışmamış öğrencileri kapsadığını aktaran Polatel, "Mikrofona dokunmamış çocukların ilk kez yaşadıkları deneyimler kayıt altına alınıyor. Teoride verilen eğitimler daha sonra bir klip çalışması dahilinde okul bahçesinde pratik hale dönüştürülüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Ardahan, Göle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:31 Kaynak: AA
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