Video: Kendini Mısır'daki Merkezi İş Bölgesi Projesinin Güvenliğine Adamış Çinli Mühendis - Son Dakika
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Video: Kendini Mısır'daki Merkezi İş Bölgesi Projesinin Güvenliğine Adamış Çinli Mühendis

07.10.2022 15:52
Video: Kendini Mısır'daki Merkezi İş Bölgesi Projesinin Güvenliğine Adamış Çinli Mühendis

HABER: Kendini Mısır'daki Merkezi İş Bölgesi projesinin güvenliğine adamış Çinli mühendisÇEKİM LİSTESİ: 1. Şantiye alanından çeşitli görüntüler 2. SES (Çince): YAN YUEPİNG, CSCEC Mısır Şubesi'nde Güvenlik Mühendisi 3.

HABER: Kendini Mısır'daki Merkezi İş Bölgesi projesinin güvenliğine adamış Çinli mühendis

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Şantiye alanından çeşitli görüntüler

2. SES (Çince): YAN YUEPİNG, CSCEC Mısır Şubesi'nde Güvenlik Mühendisi

3. Simge kule projesinden çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 50 kilometre doğusundaki yeni idari başkentin en yüksek yapısına günün ilk ışıkları vurduğunda, Çinli mühendis Yan Yueping şantiye alanındaki yoğun güvenlik teftişleriyle güne başladı.

26 yaşındaki Yan, Merkezi İş Bölgesi'nin (CBD) simge yapısı olan kulenin müteahhitliğini üstlenen Çin Devlet İnşaat Mühendislik Şirketi'nin (CSCEC) Mısır Şubesi'nde güvenlik mühendisi olarak görev yapıyor.

Genç mühendis her gün platformdan kuleye kadar şantiye alanının her köşesine yaklaşık 20.000 adım yürüyor ve yüksek irtifadaki operasyonları, büyük ölçekli teçhizatı ve yangın kontrol sistemlerini dikkatle teftiş ediyor.

SES (Çince): YAN YUEPİNG, CSCEC Mısır Şubesi'nde Güvenlik Mühendisi

"Üniversitede güvenlik mühendisliği eğitimi aldım ve bir gün işe yarayacağını umuyordum.

Dolayısıyla, İkonik Kule projesine geldiğimde, böylesine muazzam ve karmaşık bir projeye katılarak işçilerin güvenliğini güvence altına almak ve tüm projenin sorunsuz şekilde yürümesi için öğrendiklerimi uygulamak olan hayalimin gerçekleştiğinin farkına vardım."

Çölün ortasında yer alan CBD projesi yaklaşık 505.000 metrekare alana yayılıyor.

Proje, aralarında Afrika'nın en yüksek yapısı olan 385 metre yüksekliğindeki İkonik Kule'nin de bulunduğu 20 ticari ve konut gökdeleninin yanı sıra destekleyici kentsel altyapıyı da kapsıyor.

CBD sadece Mısır'ın ulusal yeniden canlanması için önemli bir proje olmakla kalmıyor, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında amiral gemisi niteliğindeki projelerden biri olarak da öne çıkıyor.

Xinhua Haber Ajans muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)

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Mısırlı Uzmanla Söyleşi: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Çin-Afrika İşbirliği İçin İtici Güç Mısırlı Uzmanla Söyleşi: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Çin-Afrika İşbirliği İçin İtici Güç
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Kahire, Çince, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Kendini Mısır'daki Merkezi İş Bölgesi Projesinin Güvenliğine Adamış Çinli Mühendis - Son Dakika

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