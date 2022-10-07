Video: Kudüs'te Halk Sukot Bayramına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Kudüs'te Halk Sukot Bayramına Hazırlanıyor

07.10.2022 15:12
Video: Kudüs'te Halk Sukot Bayramına Hazırlanıyor

HABER: Kudüs'te halk Sukot bayramına hazırlanıyorÇEKİM LİSTESİ: 1. İsraillilerin mersin ağacının dallarını seçmesinden ve bir "suka" kurmak için palmiye dalları almalarından çeşitli görüntüler2.

HABER: Kudüs'te halk Sukot bayramına hazırlanıyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. İsraillilerin mersin ağacının dallarını seçmesinden ve bir "suka" kurmak için palmiye dalları almalarından çeşitli görüntüler

2. Bir "suka"nın çevresindeki çocuklardan çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

İsrail'de halk, Pazar günü başlayacak olan Yahudi bayramı Sukot'ta bir haftalık kutlama yapacak.

Tatilde bazı Yahudiler, palmiye yaprakları gibi bitki materyalleriyle kaplı duvarlı bir yapı olan "suka" adı verilen bir tür geçici barınakta kalıyor.

Sukot kutlamalarında Yahudiler palmiye yaprağı sapı, narenciye, mersin ve söğüt dallarını kullanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor. (XHTV)

YORUMLAR
500
Arap Birliği'nden, İngiltere Başbakanı'nın büyükelçiliklerini 'Kudüs'e taşıma' açıklamalarına tepki Arap Birliği'nden, İngiltere Başbakanı'nın büyükelçiliklerini 'Kudüs'e taşıma' açıklamalarına tepki Kudüs Tugayları askeri geçit töreni düzenledi Kudüs Tugayları askeri geçit töreni düzenledi
Kaynak: Xinhua

Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Kudüs'te Halk Sukot Bayramına Hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
14:55 39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor
14:29 Geçtiğimiz hafta termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da bugün kar yağdı
14:30 Çene ve dudak dolgusu yaptıran oyuncu Bensu Soral'ın yeni görüntüsüne takipçilerinden eleştiri geldi
14:13 Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Teknik direktör arayışlarını sürdüren Hull City'de yola kulübün efsane ismi Andy Dawson ile devam edilecek
14:11 Erdoğan, Miçotakis ile yaşadığı tartışmanın çıkış noktasını anlattı: Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam
14:05 AK Parti cephesi, asgari ücrette ilk kez rakam telaffuz etti: Enflasyon farkları ilave edilerek beklentinin üzerinde bir rakam çıkacak
14:02 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: Sen kim "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim? Sen yasakçısın, sen gaddarsın
13:53 Avrupa Ligi'nde başarılı performans gösteren Fenerbahçe, kasasını doldurdu! İşte elde edilen gelirin detayları
13:39 590 yıllık medreseyi 150 bin ila 1 milyon lira arasında kiraya çıkarttı
13:27 Gaziantep'te korkunç olay: 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 15:23:54. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Kudüs'te Halk Sukot Bayramına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement