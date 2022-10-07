Video: Kudüs'te Halk Sukot Bayramına Hazırlanıyor

HABER: Kudüs'te halk Sukot bayramına hazırlanıyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. İsraillilerin mersin ağacının dallarını seçmesinden ve bir "suka" kurmak için palmiye dalları almalarından çeşitli görüntüler

2. Bir "suka"nın çevresindeki çocuklardan çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

İsrail'de halk, Pazar günü başlayacak olan Yahudi bayramı Sukot'ta bir haftalık kutlama yapacak.

Tatilde bazı Yahudiler, palmiye yaprakları gibi bitki materyalleriyle kaplı duvarlı bir yapı olan "suka" adı verilen bir tür geçici barınakta kalıyor.

Sukot kutlamalarında Yahudiler palmiye yaprağı sapı, narenciye, mersin ve söğüt dallarını kullanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor. (XHTV)